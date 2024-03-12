RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ ночью били по Украине ракетой и "Шахедами": в Генштабе рассказали о работе ПВО

Фото: силы ПВО сбили 17 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины дронами типа "Шахед" и крылатой ракетой. Силы ПВО уничтожили большинство беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ и Telegram Сил обороны юга Украины.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В частности, для атаки по южным регионам россияне применили дроны-камикадзе типа Shahed-131/136 и ракету Х-59, которая была выпущена в направлении Одесской области. Цель была уничтожена подразделениями ПВО над морем.

"В течение 2,5 часа подразделения ПВО отражали атаку, восемь целей было уничтожено: две на Херсонщине, четыре в небе над Николаевщиной, еще две вышли из нашей операционной зоны в направлении Днепропетровщины, где тоже были уничтожены", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Украину при помощи дронов-камикадзе типа "Шахед". Их целью чаще всего становиться гражданская и энергетическая инфраструктура.

Последняя атака состоялась вчера ночью, 11 марта. Всего враг запустил 25 беспилотников, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских воздушных целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОГенштаб ВСУВторжение России в Украину