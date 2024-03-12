Войска РФ ночью били по Украине ракетой и "Шахедами": в Генштабе рассказали о работе ПВО

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В частности, для атаки по южным регионам россияне применили дроны-камикадзе типа Shahed-131/136 и ракету Х-59, которая была выпущена в направлении Одесской области. Цель была уничтожена подразделениями ПВО над морем.

"В течение 2,5 часа подразделения ПВО отражали атаку, восемь целей было уничтожено: две на Херсонщине, четыре в небе над Николаевщиной, еще две вышли из нашей операционной зоны в направлении Днепропетровщины, где тоже были уничтожены", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Украину при помощи дронов-камикадзе типа "Шахед". Их целью чаще всего становиться гражданская и энергетическая инфраструктура.

Последняя атака состоялась вчера ночью, 11 марта. Всего враг запустил 25 беспилотников, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских воздушных целей.