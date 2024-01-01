Войска РФ ночью атаковали Одессу дронами: в городе возникли пожары, есть погибший

Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска поздно вечером 31 декабря запустили несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины с южного направления. Взрывы были слышны в Николаеве, Одессе, а также в Херсонской области и в районе Днепра.

Прошлой ночью российские войска также запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.

Так, вчера вечером россияне атаковали центральную часть Харькова . Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области, а также в Белой Церкви Киевской области. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.

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