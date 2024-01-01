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Войска РФ ночью атаковали Одессу дронами: в городе возникли пожары, есть погибший

Фото: войска РФ ночью атаковали Одессу дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали Одессу и область дронами-камикадзе сегодня ночью, 1 января. В результате атаки есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В новогоднюю ночь российские террористы коварно атакуют Одессу ударными беспилотниками. Продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары", - говорится в сообщении Кипера.

По его словам, в результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов есть раненые, их количество уточняется. На месте работают все соответствующие службы.

 

Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска поздно вечером 31 декабря запустили несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины с южного направления. Взрывы были слышны в Николаеве, Одессе, а также в Херсонской области и в районе Днепра.

Прошлой ночью российские войска также запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.

Так, вчера вечером россияне атаковали центральную часть Харькова . Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области, а также в Белой Церкви Киевской области. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.

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