Войска РФ выпустили по Киеву 15 ракет, силы ПВО уничтожили все цели

Российские войска сегодня ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.
"Ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Накануне оккупанты намеренно задействовали рекордное количество Shahed, чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева", - говорится в сообщении ГВА.
Сообщается, что выпущенные крылатые ракеты, наиболее вероятно всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей, попаданий не допущено.
Напомним, что российские войска сегодня утром, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе столицы возник пожар.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 9 мая, в Киеве и области прогремели взрывы, в столице работали силы ПВО.
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