RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ ударили по Николаеву, одна из ракет попала в многоэтажку

Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 27 апреля, обстреляли Николаев. Сообщается, что одна из ракет попала в многоквартирный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

По предварительным данным, оккупанты выпустили по городу как минимум четыре ракеты комплекса ПВО С-300. О количестве жертв, а также других последствиях обстрела пока не сообщается. В областном центре и регионе до сих пор объявлена воздушная тревога.

Обновлено (1:25)

Глава ОВА также сообщил, что одна из ракет попала в частный дом. Детали уточняются.

Ранее мы писали, что 20 апреля российские военные обстреляли Очаков Николаевской области с помощью реактивных систем залпового огня.

Также мы писали, что 20 апреля оккупанты обстреливали жилые кварталы Очакова из артиллерии.

Кроме того, 19 апреля под Снигиревкой раздались взрывы, а возле одного из населенных пунктов общины обнаружили воронку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВторжение России в Украинуракетный удар