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Войска РФ ударили по Бахмуту во время "перемирия": двое погибших и 13 раненых

Фото: оккупанты ударили по Бахмуту во время "перемирия" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска 6 января обстреляли Бахмут и район. В результате вражеских ударов два человека погибли, а еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным правоохранителей, оккупанты совершили очередные обстрелы из артиллерии.

"В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Также из-за обстрелов получили повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.

Прокуратура уже открыла дело по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что за минувшие сутки под обстрелом россиян также оказались Курахово и Марьинка. Есть повреждения.

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БахмутОбстрілВойна России против Украины