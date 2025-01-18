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Войска РФ давят возле Покровска, Часового Яра и не только: сводка с фронта

Фото: Генштаб обновил ситуацию на фронте 18 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На фронте за последние сутки зафиксировали 174 боевых столкновения. Россияне продолжают давить возле Покровска, в Часовом Яру, Торецке и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ПВО российских захватчиков.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялось восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку населенных пунктов Голубовка, Степная Новоселовка и Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Твердохлебово, Макеевки и Тернов.

На Северском направлении украинские войска отбили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг провел 26 атак на позиции украинских войск в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 19 раз атаковал украинские подразделения у Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении в течение минувших суток защитники остановили 79 штурмовых действий агрессора в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Звёздного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили две атаки захватчиков в районе Большой Новоселки и Константинополя.

На Ореховском направлении вчера враг один раз пытался продвинуться в направлении Новоданиловки, получил отпор.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили два вражеских штурма противника.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 16 атак захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

 

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что Покровск - одна из главных точек обороны сейчас на востоке Украины. Силы обороны отмечают, оккупанты пытаются обойти город.

Как сообщает ОСГВ "Хортица", россияне хотят взять Покровск в "кольцо" и пытаются приблизиться к окраинам города.

Кроме того, идут городские бои в Часовом Яру и Торецке. Россияне также пытаются вытеснить ВСУ из Курской области.

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