Войска РФ давят возле Покровска, Часового Яра и не только: сводка с фронта

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ПВО российских захватчиков.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялось восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку населенных пунктов Голубовка, Степная Новоселовка и Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Твердохлебово, Макеевки и Тернов.

На Северском направлении украинские войска отбили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг провел 26 атак на позиции украинских войск в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 19 раз атаковал украинские подразделения у Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении в течение минувших суток защитники остановили 79 штурмовых действий агрессора в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Звёздного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили две атаки захватчиков в районе Большой Новоселки и Константинополя.

На Ореховском направлении вчера враг один раз пытался продвинуться в направлении Новоданиловки, получил отпор.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили два вражеских штурма противника.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 16 атак захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.