Войска РФ продвинулись в Курской области и на фронтах в Украине: карты ISW

Курская операция

Согласно геолокационным кадрам от 18 октября, войска РФ (предположительно подразделения российской 155-й морской пехоты) продвинулись в полях к западу от Малой Локни (к северу от Суджи). Это произошло во время механизированной атаки численностью примерно в взвод.

Военкоры России утверждают, что войска РФ сформировали тактические полуокружения ВСУ в районе Любимовки и Толстого Луга (оба к юго-востоку от Коренево). Также по из утверждениям, украинские войска отходят от Зеленого Шляха (сразу к востоку от Любимовки) и Плехово (к югу от Суджи). Помимо этого, россияне, как утверждается, возможно захватили Плехово.

В то же время блогеры РФ говорят, что российские войска продвинулись еще и:

к юго-востоку от Коренево в районе Зеленого Шляха и Дарьино;

восточнее Коренево около Кремяного и в Ольговке;

северо-восточнее Суджи в Черкасском Поречном, Михайловке и Мартыновке;

севернее Суджи около Малой Локни;

восточнее Суджи около Агронома;

юго-восточнее Суджи около Плехово и Фанасеевки.

Однако, как пишут аналитики ISW, они не обнаружили визуального подтверждения этих российских заявлений.

По их данным, 18 октября бои продолжались в Глушковском районе к западу от главного украинского выступа в Курской области около Нового Пути (юго-западнее Глушково), но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Войска РФ 17 и 18 числа продолжили атаки в районе Волчанска и Старицы, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский военкор заявил 18 октября, что россияне продвинулись в центральной части Волчанска, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

Операция №2 - Луганская область

Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 октября, показывают, что россияне продвинулись в центральную и северную часть Кругляковки (к югу от Купянска), а также в лесную зону к западу от Дибровой (к западу от Кременной).

Российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Вишневого (к западу от Сватового), и что подразделения 144-й мотострелковой дивизии РФ имеют продвижение в районе Невского и Новосадово (оба к северо-западу от Кременной). Хотя ISW не обнаружил визуального подтверждения этих заявлений.

При этом, 17 и 18 числа, российские войска продолжили наступательные операции:

к северу от Купянска в районе Голубовки;

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки, Колисниковки, Лозовой, Новоосиново, Песчаного;

западнее Сватово у Вишневого и Надежды;

юго-западнее Сватово в районе Грековки и Дружелюбовки, а также в направлении Катериновки и Новомихайловки;

к северо-западу от Кременной в районе Новосадового, Невского и Макеевки;

западнее Кременной в районе Терного и Торского;

юго-западнее Кременной возле Серебрянки;

южнее Кременной возле Белогоровки;

и возле самой Кременной.

Операция №3 - Донецкая область

Российские военные блогеры 17 и 18 октября утверждали, что армия РФ продвинулась к северу от Верхнекаменского, однако никаких подтвержденных изменений линии фронта в направлении Северска не было.

Также 18 числа россияне продолжили наступательные действия в районе Часов Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Военкоры РФ утверждали 17 и 18 числа, что российские захватчики продвинулись к юго-востоку от Часов Яра и к северо-западу от Калиновки, хотя ISW не наблюдал подтверждения этих заявлений.

Однако, в эти дни противник провел наступательные операции в районе Часов Яра, Григоровки, Миньковки, Ивановского и Ступочек.

Кроме того, оккупанты 17 и 18 числа продолжили наступательные операции:

к северу от Торецка в районе Дылеевки;

около самого Торецка;

к западу от Торецка в районе Щербиновки и в направлении Романовки;

к юго-западу от Торецка в направлении Сухой Балки;

к югу от Торецка в районе Нелиповки.

Однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Россияне 18 октября продолжили наступательные операции к востоку и юго-востоку от Покровска, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В четверг и пятницу, как пишут аналитики, оккупанты продолжали наступление:

восточнее Покровска в районе населенных пунктов Проминь и Новоторецк;

к югу-востоку от Покровска в районе Сухого Яра, Лысовки, Селидово, Михайловки, Новоселидовки, Новодмитровки, Измайловки, Горняка, Желанного Второго, Зоряного и в направлении Вишневого.

Российские войска недавно продвинулись к востоку от Курахово на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 18 октября.

В частности, геолокационные кадры от 17 и 18 октября, указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в центральную и западную часть Максимильяновки и к югу от населенного пункта во время механизированного наступления численностью в батальон.

Военкоры РФ широко утверждали, что россияне захватили Максимильяновку и очищают населенный пункт от украинских войск. Еще один блогер утверждал, что российские войска продвинулись к окраинам Курахово. Однако ISW не обнаружил подтверждения этих российских заявлений.

17 и 18 числа противник продолжал наступательные операции вблизи самого Курахово и к востоку от Курахово в районе Острого, Георгиевки и Дальнего.

Российские захватчики в пятницу, 18 октября, продолжили попытки наступления к юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

17 и 18 числа россияне продолжили наступление в районе Антоновки, Катериновки, Константиновки, Водяного, Богоявленки, Угледара и Левадного.

Кроме того, согласно геолокационным кадрам от 18 числа, россияне недавно продвинулись к северу от Приютного (юго-западнее Большой Новоселки).

Минобороны РФ заявило 18 октября, что российские войска захватили Левадное в течение прошлой неделе, хотя ISW не подтвердил это заявление.

"Южная ось"

Противник 17 и 18 октября продолжил наземные атаки на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В эти дни россияне провели атаки к северу от Работино в направлении Новоданиловки и к северо-западу от Работино в районе Новоандреевки.

Российские войска продолжали атаки на левобережье Херсонской области 17 и 18 числа, но не добились никаких подтвержденных успехов.