Войска РФ продвинулись к Бахмуту, а ВСУ разбили склады оккупантов на юге: карты боев

Луганское направление: оккупанты существенно увеличили интенсивность обстрелов

Российские и украинские источники предположили, что оккупанты могут готовить наступление в районе Сватово. Российские силы увеличили интенсивность обстрелов. Источники в РФ заявили, что ВСУ стянули войска в район Купянска в связи с активизацией российских сил. Также сообщается, что украинские войска внедряют диверсионно-разведывательные группы возле Кисливки (25 км к северо-западу от Сватово) для наблюдения за российским присутствием в этом районе.

По данным Генштаба ВСУ, войска РФ стремятся нарушить логистику, необходимую для будущих украинских наступлений, а также пытаются изолировать территорию между Купянском и линией фронта, чтобы облегчить наступательные операции России на этом участке.

Также 2 февраля российские войска активизировали наземные атаки в районе Кременной. Увеличение интенсивности боев может свидетельствовать о том, что российские войска создают условия для наступления на этом участке, но само наступление, вероятно, еще не началось.

Донецкое направление: войска РФ продвигаются к северу от Бахмута

Российские войска продолжили атаки вокруг Бахмута. Кадры с привязкой подтверждают, что российские войска постепенно продвигаются к северо-востоку от Бахмута в районе Роздоловки (15 км к северо-востоку от Бахмута) и на северных окраинах самого Бахмута.

Сообщается, что боевики ЧВК "Вагнера" пытаются окружить Красную Гору со стороны Парасковиевки (5 км к северу от Бахмута) и Благодатного, и укрепляются в городских районах на северной и восточной окраинах Бахмута.

Оккупанты могут попытаться использовать продвижение к северу от Соледара в качестве стартовой площадки для наступления на северо-восток в сторону Северска. Российские войска, возможно, также пытаются закрепить свои позиции к северо-востоку от Бахмута, чтобы создать более широкий участок обороноспособной местности, из которого они могут попытаться окружить Бахмут, продвигаясь вдоль трассы T1302.

Эксперты ISW продолжат следить за обстановкой на этом участке фронта, чтобы определить признаки намерения либо поддержать окружение Бахмута, либо открыть новое направление ударов на Северск.

По словам российских блогеров, линия фронта в районе Угледара (30 км к юго-западу от Донецка) стабилизировалась и бои в этом районе приобрели позиционный характер.

Южное направление: ВСУ продолжают уничтожать склады и базы оккупантов

ВСУ продолжают наносить удары по местам сосредоточения российских войск и логистике на юге Украины. Источники в социальных сетях распространили кадры с геолокацией 2 февраля, на которых украинские силы наносят удары по российским зенитно-ракетным комплексам под Олешками Херсонской области, которые, как сообщается, принадлежат 80-й отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота.

На кадрах, опубликованных 2 февраля, также видны последствия украинского удара HIMARS по российскому складу боеприпасов возле Новоукраинки Запорожской области.