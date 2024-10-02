На фронте с начала суток произошло 118 боев, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00, 2 октября, на фронте в течение суток произошло 118 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодняшний день российские захватчики нанесли по территории Украины 51 авиаудар, сбросив 92 КАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 508 дронов-камикадзе и произвели более 3355 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг дважды атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении противник 14 раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки. Украинские защитники отбили десять атак, еще четыре - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского. В настоящее время идет два боя.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении зафиксировано три боя вблизи Ивановского, Калиновки и Белой Горы, все атаки отбиты нашими защитниками.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали Силы обороны возле населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Большинство атак пришлось на Торецк. Наши воины остановили 16 вражеских атак, четыре атаки - продолжаются.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 29 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Зеленое Поле, Миролюбовка, Николаевка, Крутый Яр, Красный Яр, Новогродовка, Селидово. Все атаки противника были отбиты.

"Противник терпит значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено более 250 оккупантов, 99 из них - безвозвратно. Также уничтожены БТР, четыре пушки, одна станция РЭБ и пять автомобилей. Кроме этого, повреждена одна пушка и один МТЛБ противника", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг также активен – 17 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка, Желание Второе и Екатериновка. По уточненной информации, шесть боев – продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили наступательные действия недалеко от Богоявленки. Во время трех боев потерпели неудачу, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении продолжается одна попытка противника продвинуться в направлении наших позиций недалеко от Каменского.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 46-й отдельной аэромобильной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна НГУ, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике, а также 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского и 102-й отдельной бригады территориальной обороны имени полковника Дмитрия Витовского, бойцы которой не отстают по этому делу от собратьев", - резюмировал Генштаб.