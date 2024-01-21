RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ продолжат адаптировать воздушные удары, пытаясь прорвать ПВО Украины, - ISW

Фото: войска РФ продолжат адаптировать воздушные удары (armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска, вероятно, и дальше будут пытаться адаптировать свои атаки дронами и ракетами, чтобы прорвать украинскую ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным аналитиков ISW, россияне продолжат применять комбинированные атаки с помощью различных ракет и ударных беспилотников, чтобы по возможности ослабить ПВО и регулярно оказывать давление на украинские противовоздушные силы.

Отмечается, что представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что недавняя серия российских ударов попыталась перегрузить украинскую противовоздушную оборону и что российские силы продолжают запускать беспилотники и ракеты различными способами, пытаясь найти пути для уклонения от ПВО.

Войска РФ возобновили массированные удары по Украине

В конце декабря прошлого года после почти трехмесячной паузы российские войска возобновили комбинированные удары с применением ракет разных типов и ударных дронов.

Так, утром 13 января оккупанты массированно атаковали Украину ракетами различных типов. Россияне выпустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС, противокорабельные ракеты Х-22/32 с бомбардировщиков Ту-22М3 и аэробаллистические "Кинжалы" с истребителей МиГ-31К. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

При этом, ранее аналитики ISW отметили, что украинская ПВО эффективно адаптируется к ударам РФ.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВторжение России в Украинуракетный удар