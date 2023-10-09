Войска РФ усиливают минные поля в оккупированной части Запорожской области, - ISW

Российские войска активизировали минные работы в районе Роботино и Вербового Запорожской области, таким образом пытаясь сковать украинские силы на участках фронта подальше от своих районов обеспечения.
О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По данным источников, российские войска начали повторное минирование ранее разминированных территорий на линии Роботино-Вербовое (от 10 до 18 км к юго-востоку от Орехова) для достижения тактической внезапности.
Также российские войска активизировали тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть оборону украинской армии и отвлечь силы от южного направления.
Пресс-секретарь Таврийской группы войск ВСУ полковник Александр Штупун также отметил, что враг пытается сковать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях, чтобы не дать возможность перебросить резервы в Запорожскую область.
Ключевые выводы ISW:
Раньше мы писали, как холода повлияют на контрнаступление ВСУ. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, ВСУ к этому готовятся.
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