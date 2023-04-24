Войска РФ плохо подготовлены к контрнаступлению ВСУ: в ISW назвали причину

Из-за одержимости РФ в тактических наступательных операциях российские силы оказались плохо подготовленными к широкомасштабному контрнаступлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ранее мы писали, ВСУ отразили 60 атак кафиров за минувшие сутки на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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