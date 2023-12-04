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Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области, есть раненый

Понедельник 04 декабря 2023 22:52
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Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области, есть раненый Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В результате атаки ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 57 взрывов", - говорится в сообщении.

Так, в результате минометных обстрелов Великописаревской общины ранения получил гражданский человек. Также был обстрел из артиллерии.

Кроме того, россияне обстреляли

  • Краснопольскую громаду с помощью FPV-дронов и минометов;
  • Середино-Будскую громаду из минометов;
  • Белопольскую громаду из минометов и артиллерии;
  • Зноб-Новгородскую громаду, сбросив на ее территорию 12 мин.
  • Обстрелы Сумской области

28 ноября русские войска обстреляли приграничные районы Сумской области. Тогда погибли три человека, среди них ребенок.

Ранее захватчики также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.

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