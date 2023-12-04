Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области, есть раненый
Российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В результате атаки ранения получил один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.
"В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 57 взрывов", - говорится в сообщении.
Так, в результате минометных обстрелов Великописаревской общины ранения получил гражданский человек. Также был обстрел из артиллерии.
Кроме того, россияне обстреляли
- Краснопольскую громаду с помощью FPV-дронов и минометов;
- Середино-Будскую громаду из минометов;
- Белопольскую громаду из минометов и артиллерии;
- Зноб-Новгородскую громаду, сбросив на ее территорию 12 мин.
- Обстрелы Сумской области
28 ноября русские войска обстреляли приграничные районы Сумской области. Тогда погибли три человека, среди них ребенок.
Ранее захватчики также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.
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