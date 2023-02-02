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Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: было 120 "прилетов"

Фото: Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 2 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Всего было зафиксировано 120 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня враг совершил обстрелы четырех территориальных громад области: Есманьской, Шалигинской, Середино-Будской и Белопольской. Было зафиксировано 120 "прилетов", - говорится в сообщении.

В частности, оккупанты наносили удары по:

  • территории Эсманьской громаде из минометов - 16 "прилетов";
  • Белопольской громаде также из минометов - "31 прилет";
  • Шалыгинской громаде из РСЗО - 16 "прилетов".

При этом войска РФ сбросили на территорию одного из сел Середино-Будской громады четыре мины. В результате частично разрушены три частных дома и линия электропередач.

"К счастью, без человеческих потерь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня россияне обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. Было более 30 "прилетов".

Кроме того, 1 февраля россияне атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). Погибли четыре человека, еще один получил ранения.

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