RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ обстреляли Очаков из артиллерии: били по жилым домам, ранен человек

Фото: оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области, есть раненый (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вчера, 23 мая, российские оккупанты трижды обстреляли город Очаков Николаевской области. Враг снова попал по жилым домам и важной инфраструктуре, ранен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 23 мая, в 11:00, 12:58, 14:00 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. В результате чего один человек пострадал", - рассказал он.

Последствия атаки

Из-за обстрелов повреждены и местами частично разрушены частные дома, автомобиль, объекты инфраструктуры. Также враг попал по линиям газо-, электропередач. Пока все восстановлено.

Обстрелы Очакова

О том, что Очаков подвергся очередным вражеским обстрелам еще вчера сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет. Он отметил, что враг периодически обстреливает город, применяя предварительно, РСЗО. В тот момент еще не было данных о пострадавших.

Очаков и Очаковская община постоянно подвергаются атакам РФ. Интересно, что в городе буквально недавно СБУ задержала российского агента, который занимался тем, что корректировал удары по городу дронами-камикадзе и фосфорными снарядами, запрещенными международными соглашениями. Он оказался местным жителем.

Для справки

Очаков - город в Николаевской области Украины, административный центр Очаковской общины, расположенный на северном берегу Днепровско-Бугского лимана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область