Войска РФ обстреляли Очаков из артиллерии: били по жилым домам, ранен человек

"Вчера, 23 мая, в 11:00, 12:58, 14:00 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. В результате чего один человек пострадал", - рассказал он.

Последствия атаки

Из-за обстрелов повреждены и местами частично разрушены частные дома, автомобиль, объекты инфраструктуры. Также враг попал по линиям газо-, электропередач. Пока все восстановлено.

Обстрелы Очакова

О том, что Очаков подвергся очередным вражеским обстрелам еще вчера сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет. Он отметил, что враг периодически обстреливает город, применяя предварительно, РСЗО. В тот момент еще не было данных о пострадавших.

Очаков и Очаковская община постоянно подвергаются атакам РФ. Интересно, что в городе буквально недавно СБУ задержала российского агента, который занимался тем, что корректировал удары по городу дронами-камикадзе и фосфорными снарядами, запрещенными международными соглашениями. Он оказался местным жителем.

Для справки

Очаков - город в Николаевской области Украины, административный центр Очаковской общины, расположенный на северном берегу Днепровско-Бугского лимана.