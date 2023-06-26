Войска РФ обстреляли Никополь из артиллерии, есть жертвы

Оккупанты попали по частному предприятию Никополя.

"Убили двух его работников - 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину", - написал Лысак.

Еще один мужчина 49 лет пострадал. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В предприятии в результате российского обстрела есть разрушения. Последствия атаки уточняются.

Фото: Войска РФ обстреляли Никополь из артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуация в Днепропетровской области

Российские оккупанты ежедневно атакуют Днепропетровскую область. Под вражеские удары чаще всего попадает Никополь и район.

Оккупанты для ударов по Никополю активно используют тяжелую артиллерию. В результате таких атак в городе нередко разрушаются и повреждаются дома, газопроводы и ЛЭП, иногда гибнут люди.

Напомним, что 19 июня российские военные обстреляли Никополь. Тогда в результате вражеской атаки был ранен один человек.

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