Войска РФ обстреляли Никополь из артиллерии, есть пострадавший

"Днем оккупанты ударили по городу из тяжелой артиллерии", - сообщил он.

По его словам, в результате обстрела 43-летний мужчина получил ранения.

Также из-за вражеского обстрела повреждены АЗС, транспортное предприятие, линия электропередач, легковой и грузовой автомобили.

Лукашук добавил, что в других районах области в течение дня было спокойно.

Фото: Войска РФ обстреляли Никополь из артиллерии (t.me/mykola_lukashuk)

Напомним, 5 мая российские оккупанты обстреляли Никопольский район. В результате вражеской атаки был поврежден частный дом.

Также во время очередного вражеского обстрела района было повреждено фермерское хозяйство. Позже оккупанты обстреляли и сам Никополь.

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