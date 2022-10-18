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Войска РФ обстреляли Николаев ракетами C-300: попали в жилой дом и рынок

Фото: войска РФ обстреляли Николаев (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Артур Родивилов

Во время ночного обстрела оккупанты попали в двухэтажный дом, под завалами которого нашли тело мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Россияне применили ракеты C-300. Спасательные работы продолжаются.

Кроме того, оккупанты уничтожили цветочный рынок, обошлось без жертв.

Ким также уточнил, что по состоянию на 06:20 в городе восстановлено электроснабжение.

Напомним, ночью 18 октября в результате обстрела оккупационными войсками был обесточен Николаев и часть области.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.

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Николаевская область