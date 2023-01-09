Войска РФ обстреляли Краматорск: попали в автомобиль, два человека погибли (фото)

Российские войска сегодня, 9 января, поздно вечером нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.
По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, оккупанты поздно вечером нанесли удары по Краматорску и Константиновке. В Константиновке ракеты упали за пределами города, никто не пострадал. В Краматорске удар пришелся на улицу Олексы Тихого.
Очевидцы также сообщают о новых взрывах в районе Краматорска.
Напомним, вчера, 8 ноября, ночью оккупанты обстреляли Краматорск, в результате чего в городе было повреждено много зданий, но никто не погиб.
Позже россияне заявили о том, что они якобы обстреляли общежития училищ, где "были расположены украинские военные". Также оккупанты выдумали сотни жертв в рядах ВСУ из-за атаки.
После этого представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг такие фейки.
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