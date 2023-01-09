Войска РФ обстреляли Краматорск: попали в автомобиль, два человека погибли (фото)

Основной удар пришелся на дорогу и двигавшийся по ней автомобиль. Сообщается, что два человека, которые находились в машине, погибли. О раненых и повреждениях инфраструктуры не сообщается.

Обновлено (23:24)

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, оккупанты поздно вечером нанесли удары по Краматорску и Константиновке. В Константиновке ракеты упали за пределами города, никто не пострадал. В Краматорске удар пришелся на улицу Олексы Тихого.

Очевидцы также сообщают о новых взрывах в районе Краматорска.