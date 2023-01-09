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Войска РФ обстреляли Краматорск: попали в автомобиль, два человека погибли (фото)

Фото: Войска РФ обстреляли Краматорск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня, 9 января, поздно вечером нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Основной удар пришелся на дорогу и двигавшийся по ней автомобиль. Сообщается, что два человека, которые находились в машине, погибли. О раненых и повреждениях инфраструктуры не сообщается.

Обновлено (23:24)

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, оккупанты поздно вечером нанесли удары по Краматорску и Константиновке. В Константиновке ракеты упали за пределами города, никто не пострадал. В Краматорске удар пришелся на улицу Олексы Тихого.

Очевидцы также сообщают о новых взрывах в районе Краматорска.

Напомним, вчера, 8 ноября, ночью оккупанты обстреляли Краматорск, в результате чего в городе было повреждено много зданий, но никто не погиб.

Позже россияне заявили о том, что они якобы обстреляли общежития училищ, где "были расположены украинские военные". Также оккупанты выдумали сотни жертв в рядах ВСУ из-за атаки.

После этого представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг такие фейки.

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