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Войска РФ обстреляли четыре общины в Сумской области

Фото: Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 22 марта, россияне осуществили обстрелы по территориям четырех общин в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Сумской ОВА в Telegram.

Так, оккупанты сбросили с беспилотника взрывное устройство типа ВОГ на территорию Краснопольской общины.

При этом Юнаковская и Эсманская общины пострадали от минометных обстрелов.

Кроме того, по территории Белопольской общине россияне сбросили 11 мин.

"Без потерь и разрушений среди мирного населения области", - говорится в сообщении.

По сообщениям военных, пока оперативная обстановка на границе Сумской области контролируемая.

"Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера военные РФ обстреляли семь общин Сумской области.

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