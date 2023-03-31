Сначала оккупанты обстреляли общину из тяжелой артиллерии, а позже - с беспилотника.

По данным Лысака, в результате обстрелов люди не пострадали.

"В Марганце повреждены социальное учреждение, авто и пара хозяйственных построек. Последствия атак еще уточняются", - добавил он.

Фото: Войска РФ обстреляли с артиллерии и беспилотника Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, как недавно рассказывали в Силах обороны, оккупационные войска на юге и глубоко засели в обороне.

Кроме того, украинские военные на юге уничтожили наблюдательный пункт и инженерную технику оккупантов.

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