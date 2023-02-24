Войска РФ обстреляли из артиллерии приграничье Сумской области

В пятницу, 24 февраля, российские оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии приграничный населенный пункт в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.
Так, в период с 11:33 до 12:05 было зафиксировано 14 "прилетов" из ствольной артиллерии в районе села Бояро-Лежачи.
По данным военных, потерь среди личного состава и техники нет. Также информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.
Напомним, накануне оккупанты из минометов и гранатометов обстреляли пять общин в Сумской области.
Кроме того, 22 февраля российские войска обстреляли шесть общин Сумской области из минометов, артиллерии, а также с помощью противотанковой управляемой ракеты.
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