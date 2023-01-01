Войска РФ после обеда обстреляли Никопольский район

Российские военные сегодня, 1 января, со ствольной артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"Вторая половина дня прошла под залпы ствольной артиллерии армии России. Они произвели огненное поражение территорий Марганецкой и Мировской территориальных громад. Имеются незначительные разрушения. Предварительно – люди не пострадали", - отметил Евтушенко.
По его словам, в пределах других территорий района первый день нового года прошел без чрезвычайных ситуаций.
Он также обратился к жителям Никополя и района с просьбой: "Эту ночь прошу жителей прибрежных территорий провести в убежище или воспользоваться правилом двух стен".
Напомним, российские военные 31 декабря обстреляли город Никополь с использованием реактивных систем залпового огня.
Позже, ночью 1 января, оккупанты повредили в Никополе более десятка домов. По меньшей мере, повреждены 9 многоэтажных и 4 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, один автомобиль.
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