Войска РФ пытаются прорваться в Купянск, но тщетно: карты ISW

Российские войска 21 сентября продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска контратаковали в неустановленных районах Сумской области.

На севере Харьковской области войскам РФ также продвинуться не удалось.

20 и 21 сентября российские войска атаковали на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково, в направлении Бочкового и на восток от Большого Бурлука в направлении Одрадного.

На Купянском направлении захватчики немного продвинулись.

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил 21 сентября, что российские войска, вероятно, захватили Кондрашовку к северу от Купянска.

По его словам, российские войска пытаются использовать свое численное преимущество в боеспособной пехоте, чтобы проникнуть на украинские оборонительные линии на Купянском направлении одновременно в нескольких районах. Они преимущественно проводят боевые действия на западном (правом) берегу реки Оскол, поскольку имеют проблемы с переброской тяжелой техники с восточного (левого) берега.

Оккупационные войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Хотя российские милблогеры утверждали, что российские войска захватили Шандриголово, подтверждения эти заявления не получили.

Также оккупационные войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, тактическом направлении Константиновка-Дружковка, в районе Доброполья, но нигде успеха не достигли.



Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись на северо-восток от Чунишино и в центральной части Новопавловки (оба к югу от Покровска), к окраинам Новопавловки, в микрорайоне Южный на юге Покровска. Но подтверждения эта информация не получила.

Но на востоке и западе Запорожской области им продвинуться не удалось, как и в Херсонской области.

