RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ с "Торнадо" обстреляли Днепропетровскую область: есть раненый

Фото: Последствия обстрела (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 10 июля, из РСЗО "Торнадо" обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Обстрел из "Торнадо"

"Оккупанты снова совершили террористический акт. Враг обстрелял Синельниковский район предварительно из системы залпового огня "Торнадо-С". Атаковали Межевскую общину, которая граничит с Донецкой областью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был ранен 58-летний мужчина. Он находился в автомобиле во время обстрела.

"Получил осколочное ранение. Медики оказали необходимую помощь. Сейчас пострадавший лечится амбулаторно", - отметил Лукашук.

Было повреждено 12 жилых домов, 1 хозяйственная постройка, 3 легковых автомобиля.

Обстрел Никопольского района

"Из тяжелой артиллерии враг обстрелял Марганецкую громаду Никопольского района. Попали по открытой территории", - сообщил глава облсовета.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Российские войска почти ежедневно бьют по Днепропетровской области, активно используя реактивную и тяжелую артиллерию, расположенную на другом берегу Днепра. Чаще всего под удар попадает Никополь и район.

Так, во время прошлого вражеского обстрела, 3 июля, когда захватчики били из артиллерии по городам Марганец и Никополь, в результате атак пострадала пожилая женщина.

Напомним также, что 26 июня во вражеский удар попало частное предприятие Никополя. Тогда погибли 51-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНикопольДонецкая областьДнепропетровская областьВойна в Украине