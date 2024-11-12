Войска РФ интенсивно атакуют ВСУ на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

За сегодняшний день противник нанес 64 авиационных и три ракетных удара, привлек 106 КАБов и три ракеты, применил 793 дрона-камикадзе, а также осуществил более 4000 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Авиационный удар получил населенный пункт Казачья Лопань, на который враг сбросил две управляемые бомбы.

Три раза враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки.

Десять атак оккупантов отбили украинские воины вблизи Грековки, Невского, Тернов, Новомихайловки и Серебрянки на Лиманском направлении. Вражеские удары управляемыми авиационными бомбами были нанесены по населенным пунктам Заречное, Лиман и Ямполевка.

На Северском направлении враг предпринял одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Выемка, к тому же нанес авиационный удар по районам Закотного, Дроновки и Северска.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часов Яра, также враг нанес удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Новомарково, совершил бомбардировки Краматорска и Часов Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают наступление, отразив все атаки врага.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 36 наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лисовки. Наши защитники мужественно держат рубежи, отразили 32 вражеских атака, четыре боя продолжаются до сих пор. Бомбардировке подвергся населенный пункт Мирноград, на который террористы сбросили одну управляемую авиационную бомбу.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 119 и ранили 153 оккупанта. Уничтожены один танк, шесть боевых бронированных машин, одна единица автомобильной техники, четыре мотоцикла и один миномет россиян. Также повреждена одна боевая бронированная машина и две артиллерийские системы", - отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 49 боевых столкновений. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Екатериновки, Кременной Балки, Солнцовки, Зари и Курахово. 16 боев еще продолжаются.

"Наши защитники на данном направлении ликвидировали 79 и ранили 139 оккупантов, к тому же обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину и один противотанковый ракетный комплекс врага", - говорится в сообщении.

На Времивском направлении противник активизировался, в течение дня отражены восемь атак вражеских подразделений в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ровно. До сих пор ведутся четыре боя. В ходе наступательных действий противник активно применял авиацию по районам населенных пунктов Новодонецкое, Максимовка, Большая Новоселка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не совершал.

Вблизи Новоандреевки нашими защитниками успешно отбита одна атака россиян на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении пять вражеских штурмов потерпели неудачу. Кроме этого, враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Одрадокамьенка и Веселое.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Сегодня отметим украинских воинов 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, 126-ю отдельную бригаду территориальной обороны, 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду, 425 отдельный штурмовой батальон, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника", - резюмировали в Генштабе.