Войска КНДР появятся у фронта? О чем идет речь и как их может использовать Россия

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Что пишут о возможной отправке подразделений КНДР в Украину

Первыми о возможной отправке крупномасштабных инженерных войск КНДР в Украину сообщила южнокорейская телевизионная сеть TV Chosun. Телеканал цитирует неназванный источник в правительстве, утверждающий, что в вооруженных силах Северной Кореи есть 10 инженерных бригад, из которых три-четыре могут быть отправлены в Донецкую область. Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии РБК-Украина на примере украинских и российских бригад объяснил, что речь может идти об около 5 000 человек в бригаде (то есть в сумме это около 15-20 тысяч).

"В одной бригаде примерно до 5 000 человек может быть. Но это на примере российской или украинской бригады. Каков именно состав корейской бригады, этот вопрос надо изучать. Но я думаю, что ситуация похожа", - говорит он.

Журналисты TV Chosun подсчитали, что за такие "услуги" КНДР сможет ежегодно получать от России до 115 миллионов долларов. Утверждается, что граждане Северной Кореи окажутся на оккупированной территории Украины уже в июле этого года, где они будут участвовать в так называемых "восстановительных работах".

На эту новость также обратили в Институт изучения войны (ISW). Там отметили, что пока не видят оснований, свидетельствующих о том, что северокорейские военнослужащие намерены участвовать в боевых действиях в Украине. Впрочем, прямая инженерная поддержка КНДР может высвободить некоторые российские силы для операций вдоль линии фронта и способствовать усилиям РФ расширения военной инфраструктуры и оборонных укреплений на оккупированной территории Украины.

Также в ISW отмечают, что Россия, похоже, стремится к созданию коалиции дружественных государств, имеющих исторически теплые связи с бывшим Советским Союзом, включая Северную Корею и Вьетнам, чтобы "сформировать основу альтернативного мирового порядка".

О сотрудничестве России и Северной Кореи

Примечательно, что новости о возможной отправке северокорейских инженерных войск предшествовал визит российского диктатора Владимира в КНДР. Где он, вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заключили договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", предусматривающий взаимную помощь в случае нападения на одного из подписантов, обязывающий страны сотрудничать в области обороны и военных технологий, а также экономике и науке. Тогда северокорейский диктатор заявил о "безусловной поддержке" России в войне против Украины. Позже Путин попытался приуменьшить важность соглашения и возможность пребывания северокорейских войск в Украине.

Однако на заключение договора сразу отреагировали в Южной Корее. Там пообещали пересмотреть свою позицию по поставкам оружия Украине. Сеул утверждает, что не будет иметь никаких сдерживающих факторов для поставки летального вооружения Украине в случае передачи РФ Северной Корее высокоточного оружия.

Впрочем, стоит отметить, еще до подписания этого договора КНДР уже оказала значительную помощь Путину в войне. К примеру, недавно в Южной Корее подсчитали, что Пхеньян направил в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. И на этом поддержка не остановится, ведь Путин будет просить больше, замечали в Сеуле. Также известно, что Москва использует северокорейские баллистические ракеты для атак по Украине.

Реакция Украины

Между тем, Офисе президента Украины раскритиковали отсутствие какой-либо реакции со стороны мира на решение КНДР отправить свои инженерные войска помогать россиянам.

"Мало того, что КНДР спокойно вышла из-под мировых санкций и активно занимается военным сотрудничеством с РФ - сейчас она прямо посылает специальные инженерные войска для участия непосредственно в войне против Украины на стороне агрессора. И? А ничего. Тишина", - написал в своем Telegram-канале советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Он обратил внимание, что вместо ответной реакции ООН приглашает на "миротворческий саммит" министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, который находится под "жесткими" персональными санкциями, чтобы обсудить публично "миротворчество".

"Именно это - демонстративное игнорирование прямого участия Северной Кореи в войне на стороне РФ и приглашение авторов геноцидной войны на саммиты - ведет к справедливому финалу (сарказм). Нужно больше инвестировать в ООН и ждать эффективности (повторный сарказм)", - добавил Подоляк.

Как Россия может использовать войска КНДР в Украине

По мнению эксперта Павла Нарожного, с большой вероятностью северокорейские войска будут заниматься именно тем, что делают инженерные бригады. К примеру, строить укрепления или железные дороги, мосты.

"Я более чем уверен, что они будут заниматься именно военными вопросами. То есть разную военную инфраструктуру строить. В частности строить капониры (фортификационные сооружения, обеспечивающие ведение флангового или продольного огня в двух противоположных направлениях - ред.), укрепление 2-й, 3-й линии. Я не думаю, что какие-то гражданские объекты они будут строить, по типу школ или жилых домов, которые россияне разрушили", - говорит собеседник.

В свою очередь эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский более скептически относится в целом к тому, что россияне действительно нуждаются в инженерных войсках для ведения войны.

"Не исключено, что в Южной Корее могут быть недостаточные представления о том, что у нас происходит и где, и что вообще можно делать на временно оккупированном Донбассе. Соответственно их эта оценка относительно того, что могут делать северокорейские войска в распоряжении рашистов на временно оккупированной территории Украины - это буквально "пальцем в небо" или как гадания на кофейной гуще", - говорит Киричевский.

По его словам, более или менее обоснованным можно считать разве что тот тезис, что в целом отправку северокорейских кадров в поддержку россиянам исключать не стоит. Эксперт объясняет,"копать в российской армии есть запятую". Ведь они накопали, по подсчетам DeepState, уже 6 тысяч километров и продолжают это делать и "для этого им не нужны северные корейцы". Чего не скажешь о человеческом ресурсе, который можно использовать во время штурмов.

"Россияне вообще-то, в рамках своих мобилизационных процессов, новые инженерные подразделения в составе армии РФ формируют постоянно. Но у них есть другие вопросы, которые более проблемные. В частности, они касаются пополнения человеческого ресурса для своего летнего наступления. А для этого им нужно объявлять новую волну мобилизации или искать альтернативные источники. Определенная практика в использовании наемников у них есть. Они учат язык контингента, который вербуют, чтобы им выдавать какие-то базовые команды, но для того, чтобы посылать в штурм. Поэтому, вместо новых волн мобилизации, они могут так поступить и с северными корейцами. Вот в этом проблема", - отмечает Киричевский и добавляет, что это только предположение, потому что данных для достаточного анализа пока нет.

Могут ли северные корейцы принять участие в боевых действиях

К слову, ранее возможность участия войск КНДР в войне РФ против Украины комментировали в Минобороны США. Так, спикер Пентагона Пэт Райдер не исключил такого сценария и в то же время заявил, что северокорейские войска станут "пушечным мясом", если их отправят воевать вместе с российскими захватчиками.

"Я думаю, что будь я руководством военного персонала Северной Кореи, я бы поставил под сомнение свой выбор по отправке сил, чтобы они стали пушечным мясом в незаконной войне против Украины. И мы видели потери российских войск… Но опять же, мы будем следить за этим", - сказал он на брифинге для прессы 25 июня.

Эксперт Павел Нарожный акцентирует внимание, если россияне привлекут к боевым действиям в Украине северных корейцев, то это станет очень быстро известно. По его словам, в любом случае это закончится тем, что кто-то из них попадет в плен или на видео в сети. То есть скрыть участие Пхеньяна в боевых действиях будет совершенно нереально.

"Представим себе ситуацию, что северокорейские войска строят ж/д пути, а украинские Силы обороны ведут обстрел, уничтожая оккупантов вместе с инженерными подразделениями. И тогда Северная Корея говорит: "Это объявление нам войны, потому что они были на территории России", поскольку они считают, что в частности Донецкая область это якобы "территория России". То есть теоретически за уши они такую ​​историю могут притянуть, отправить тогда боевые подразделения", - предполагает Нарожный.

В то же время, эксперт объясняет, что такой сценарий закончится очень грустно для Северной Кореи. Ибо, во-первых, у нее армии и не так много, хотя она у них достаточно мощная, и для Пхеньяна главный объект не Украина, а Южная Корея.

"То есть у них своих проблем достаточно. Взять и отправить какое-нибудь значительное количество солдат, там десятки или сотни тысяч, глубоко теоретически они могут, потому что у них есть эти солдаты. Потому что Северная Корея, как и любая диктатура, готовится к войне, но вопрос в том, готовы ли они пойти на этот шаг. Отправить какие-то боеспособные подразделения и тогда Южная Корея будет знать, что условно у КНДР там "минус" 20 или 50 тысяч солдат. То есть у них своих проблем хватает, так что отправку боеспособных подразделений из Северной Кореи в Украину считаю мало реальной", - добавляет Нарожный.