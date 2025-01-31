Войска КНДР вывели с линии фронта после больших потерь, - NYT

Войска Северной Кореи вывели с линии фронта в Курской области. Северокорейские силы понесли в боях большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По словам официальных лиц Украины и США, солдаты КНДР, которые вместе с российскими войсками воевали против Украины, были выведены с линии фронта после того, как понесли большие потери.
Анонимные источники издания отмечают, что северокорейских войск не замечали на фронте около двух недель.
Известно, что Северная Корея отправила в Россию около 11 тысяч войск. Как ранее заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, за три месяца боев численность северокорейских сил сократилась вдвое.
Украинские военные описывали КНДРовцев как ожесточенных воинов, но дезорганизация и отсутствие сплоченности с российскими подразделениями быстро привели к потерям среди них. Солдаты КНДР продвигались с небольшим количеством бронетехники и редко останавливались, чтобы перегруппироваться или отступить.
Американские чиновники заявили NYT, что решение вывести северокорейские войска с линии фронта может измениться. По их словам, вполне возможно, что солдаты Северной Кореи могут вернуться на поле боя после дополнительного обучения или после того, как россияне найдут новые способы их развертывания, чтобы избежать таких больших потерь.
Силы обороны Украины начали операцию в Курской области в начале августа 2024 года. Тогда украинским войскам удалось занять около сотни населенных пунктов. В результате боев часть территории была потеряна. Однако в Курской области продолжаются бои.
Украинское командование объясняло, что Курская операция была превентивным шагом, чтобы предотвратить наступление РФ на севере Украины.
Осенью россияне привлекли войска Северной Кореи к боевым действиям в Курской области. Украинским защитникам удалось взять в плен первых солдат КНДР, их доставили в Киев для проведения следственных действий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.