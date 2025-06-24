Война окончена навсегда? Трамп сделал заявление об Израиле и Иране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для NBC News .

В ходе разговора он назвал объявленное им прекращение огня между Ираном и Израилем "прекрасным днем для мира".

"Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока. Я очень рад, что смог выполнить эту работу. Многие люди погибали, и ситуация становилась только хуже. Это привело бы к краху всего Ближнего Востока", - заявил президент США.

На вопрос о том, как долго продлится прекращение огня, Трамп ответил: "Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно".

Также он добавил, что война полностью окончена, и заявил, что не верит, что Израиль и Иран "когда-либо снова будут стрелять друг в друга".