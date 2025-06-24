Война окончена навсегда? Трамп сделал заявление об Израиле и Иране
Президент США Дональд Трамп ожидает, что прекращение огня между Израилем и Ираном продлится "вечно".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для NBC News.
В ходе разговора он назвал объявленное им прекращение огня между Ираном и Израилем "прекрасным днем для мира".
"Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока. Я очень рад, что смог выполнить эту работу. Многие люди погибали, и ситуация становилась только хуже. Это привело бы к краху всего Ближнего Востока", - заявил президент США.
На вопрос о том, как долго продлится прекращение огня, Трамп ответил: "Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно".
Также он добавил, что война полностью окончена, и заявил, что не верит, что Израиль и Иран "когда-либо снова будут стрелять друг в друга".
Что предшествовало
Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня на 12 часов.
По его словам, первым прекратит огонь Иран, после Израиль. После 24 часов перемирия войну можно будет считать полностью завершенной.
При этом около часа назад глава МИД Ирана Аббас Аракчи выдвинул условие, при котором Иран прекратит удары по Израилю.
"При условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наш ответ после этого", - написал он в соцсети Х.
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