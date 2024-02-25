О войне и будущем. Конференция "Украина. Год 2024": трансляция

Трансляция форума:

Половина оружия не попадает в Украину вовремя

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал ситуацию с задержкой военной помощи в Украине. По его словам, половина оружия не поступает вовремя.

"Поскольку ситуация всегда динамична, всегда меняется, то 50% не поставляется вовремя. То, что выделяется, если оно не приходит вовремя, то мы теряем людей и территории. Это война, когда союзники должны обеспечивать своевременную поставку. Мы работаем согласно плану, мы делаем все возможное и невозможное, но без своевременных поставок - это усложняет нашу работу", - сказал он.

Ни одно нелегальное оружие не попало в ЕС из Украины

"Могу сказать, что ни одна единица оружия на сегодняшний день за два года полномасштабной войны не пересекла границу Украины с ЕС. Это колоссальная работа наших сил безопасности", - сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Силы беспилотных систем

Заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что новосозданные Силы беспилотных систем станут мощным кулаком на поле боя.

"Это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который будет надежным плечом поддержки для наших боевых бригад, это будет тот элемент, который позволит асимметрично отвечать на действия противника и наносить ему максимальные потери", - сказал он на форуме.

Камышин анонсировал год наземных дронов

Министр стратегической промышленности Александр Камышин рассказал, что в этом году украинцы будут чаще слышать о наземных роботизированных системах на поле боя.

"В прошлом году мы увидели в масштабном деле в воздухе дроны, мы увидели их на море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. В этом году мы будем больше слышать о наземных роботизированных системах", - сказал министр стратегпрома на форуме "Украина. Год 2024".

Умеров рассказал о плане на 2024 год

Министр обороны Рустем Умеров, выступая на форуме, заявил, что у Украины уже есть план действий на 2024 год, но он не публичный.

"Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году", - сказал министр на форуме "Украина. Год 2024".

Чего ждать на форуме

На конференции, как ожидается, будут присутствовать ведущие спикеры от власти. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Верховной рады Руслан Стефанчук, а также представители Минстратегпрома, СБУ и ГУР, и другие представители военно-политического руководства.

Также участие в конференции примут президент Украины Владимир Зеленский и первая леди.

"Это будет честный разговор о нашем пути дальше, нашем пути в 2024 году", - рассказывал представитель президента Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

Среди обсуждаемых тем будут интеграция Украины в ЕС и НАТО, вопросы развития армии, восстановление физического и психического здоровья граждан, поддержка бизнеса и т.д.

После завершения конференции Зеленский проведет пресс-конференцию, где подведет итоги и будет отвечать на вопросы журналистов.