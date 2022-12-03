Войну против Украины поддерживают 74% жителей России, но большинство уже хотят переговоров

Поддержка войны против Украины среди жителей России с февраля 2022 года практически не изменилась. Но начиная с октября большинство хотели бы мирных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные опроса независимого " Левада-центра ".

В конце ноября 74% поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине", не поддерживают - 20%.

В ноябре незначительно выросло число сторонников продолжения "военных действий в Украине": если в октябре за это высказывались 36% респондентов, то в ноябре - 41%. Тем не менее, относительное большинство опрошенных (53%) поддерживает переход к мирным переговорам (в октябре - 57%).

При этом в сентябре хотели мирных переговоров 48% жителей России, в августе - 44% В августе вопрос задавался в несколько иной формулировке.

Опрос "Левада-центра" проведен 24 - 30 ноября 2022 года среди 1601 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.