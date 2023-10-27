На войне в Украине погиб доброволец из Беларуси, - СМИ
На войне в Украине погиб доброволец из Беларуси Павел Горбач. Он в рядах украинского войска боролся против российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".
"Как сообщили "Свободе" из трех разных источников, на Украине погиб белорусский доброволец Павел Горбач", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у бойца был позывной "Борт". Издание пишет, что о смерти солдата в своих аккаунтах также сообщили друзья Горбача в Instagram.
Последний раз он появлялся в Telegram на этой неделе. Подробности смерти белоруса пока неизвестны.
"Белорусский Гаюн" пишет, что в Украину Павел приехал с самого начала войны, где вместе с другим белорусским добровольцем Дмитрием Апанасовичем ("Террор") в марте 2022 года участвовал в боях в Ирпене, во время которых Апанасович получил смертельное ранение.
Иностранные добровольцы на войне в Украине
Недавно сообщалось, что на фронте в Украине погиб финский военный доброволец. Это второй гражданин Финляндии, погибший на войне в Украине.
До этого стало известно, что на войне в Украине погиб доброволец из Колумбии. В рядах ВСУ он противостоял российской агрессии.
Также на войне в Украине погиб доброволец из Румынии Рудольф Виттман. Он в рядах ВСУ боролся против российских оккупантов.
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