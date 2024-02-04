На войне в Украине погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу

На фронте погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Вы был рекордсменом Украины.

Как сообщает РБК-Украина, о смерти спортсмена рассказал президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль в Facebook.

"На войне с российскими фашистами погиб Александр Билоконь, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсменом книги рекордов Украины", – написал Кисиль.

Он напомнил, что Билоконь был одним из самых сильных мужчин в Украине. Еще в 2017 году он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми, в центре Одессы.

В 2020 году Александр Белоконь получил Мастера спорта по богатырским играм.

Ранее мы сообщали, что на фронте близ Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной стал удар российского беспилотника.

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