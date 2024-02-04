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На війні в Україні загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу

Неділя 04 лютого 2024 15:58
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На війні в Україні загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу Фото: Олександр Білоконь (ЗМІ)
Автор: Наталія Кава

На фронті загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олексадр Білоконь. Ві був рекордсмеом України.

Як повідомляє РБК-Україна, про смерть спортсмена розповів президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль у Facebook.

"На війні з російськими фашистами загинув Олександр Білоконь, чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсменом книги рекордів України", - написав Кісіль.

Він нагадав, що Білоконь був одним із найсильніших чоловіків в Україна. Ще у 2017 році він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми, в центрі Одеси.

У 2020 році Олександр Білоконь здобув Майстра спорту по богатирським іграм.

Раніше ми повідомляли, що на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною став удар російського безпілотника.

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