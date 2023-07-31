На войне в Украине погибли четверо добровольцев из полка Калиновского

"Батальон "Литвин" и батальон "Волат" понесли потери. Четверо наших героев погибли. Мы поддерживаем связь с родными и близкими погибших", - говорится в заявлении.

В полку отметили, что позывные и особенно имена бойцов не разглашаются для безопасности родных.

"Полк Калиновского скорбит вместе со всем белорусским народом, который столкнулся с очередной жертвой. С жертвой в войне за независимость Украины и Беларуси", - отметили в полку Калиновского.

Память о добровольцах

Также в полку добавили, что никогда не забудут собратьев и, несмотря ни на что, продолжат путь к победе над кровавой империей.

В полку уверены, что рано или поздно имена погибших с гордостью прозвучат в родной Беларуси. Они будут звучать и в названиях улиц, и в учебниках истории, и в песнях родного народа.

Участие белорусов в войне

Напомним, на стороне Украины в войне против России воюют белорусские добровольцы. Часть из них сформировала полк имени Кастуся Калиновского.

Сегодня сообщалось, что еще один белорусский доброволец, который помогал защищать Украину от российского вторжения, погиб на войне.

Напомним, о гибели белорусского добровольца в войне с Россией сообщали и 27 января этого года. Им оказался Эдуард Лобов.

Также мы писали, что 26 января стало известно о гибели во время боев за Украину белорусского добровольца Руслана Обломова.