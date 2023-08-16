На войне против Украины погибло более 20 тысяч жителей Горловки, - ЦНС

С начала полномасштабного вторжения РФ на войне против Украины погибло более 20 тысяч жителей Горловки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Оккупационная администрация Горловки пожаловалась в Москву на большие потери среди мобилизованных жителей города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области. Уже сейчас они формируют новые списки мужчин. В частности план по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки.

"Однако в ответ местные коллаборационисты пожаловались, что в городе растет социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения погибло более 20 тысяч жителей города, которых принудительно мобилизовали в 2022 году", - добавили в ЦНС.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около 255 570 военных.

Тем временем пограничники отработали по вражескому комплексу радиоэлектронной разведки оккупантов в Херсонской области.