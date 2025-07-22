Война затягивается: Свириденко хочет новую программу с МВФ

По ее словам, мировые доноры пока выделили лишь половину из предполагаемых 75 млрд долларов, необходимых для бюджета на следующие два года.

Срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 млрд долларов истекает в 2027 году, неопределенность относительно продолжительности войны, вероятно, приведет к обсуждению нового плана в ходе обзора кредитора в следующем месяце.

"Если базовый сценарий будет предполагать, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ", - заявила Свириденко.

В ходе августовского визита МВФ будут обсуждаться экономические и военные сценарии, "чтобы определить, будет ли новая программа разумной и каковы ее вероятные параметры", добавила она.

По словам чиновников, знакомых с позицией фонда и Нацбанка Украины, переговоры по новой программе ожидаются в этом году, пишет Bloomberg.

МВФ одобрил текущее кредитование в марте 2023 года, нарушив прецедент, запрещающий предоставлять кредиты стране, находящейся в состоянии войны.