Война затягивается: Свириденко хочет новую программу с МВФ

Украине нужны дополнительные финансы, поскольку конца войне с Россией пока не видно. Правительство, скорее всего, обратится к МВФ с просьбой утвердить новую программу.
Об этом заявила новый премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Bloomberg.
По ее словам, мировые доноры пока выделили лишь половину из предполагаемых 75 млрд долларов, необходимых для бюджета на следующие два года.
Срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 млрд долларов истекает в 2027 году, неопределенность относительно продолжительности войны, вероятно, приведет к обсуждению нового плана в ходе обзора кредитора в следующем месяце.
"Если базовый сценарий будет предполагать, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ", - заявила Свириденко.
В ходе августовского визита МВФ будут обсуждаться экономические и военные сценарии, "чтобы определить, будет ли новая программа разумной и каковы ее вероятные параметры", добавила она.
По словам чиновников, знакомых с позицией фонда и Нацбанка Украины, переговоры по новой программе ожидаются в этом году, пишет Bloomberg.
МВФ одобрил текущее кредитование в марте 2023 года, нарушив прецедент, запрещающий предоставлять кредиты стране, находящейся в состоянии войны.
Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы определил два сценария развития событий. В случае улучшения ситуации с безопасностью с 2026 года, военные расходы составят 1,8 трлн гривен. Если война продолжится, расходы должны быть увеличены на 750-800 млрд гривен.
Минфин уже склоняется к тому, чтобы заложить в проект бюджета сценарий продолжения войны и повышенных расходов.
МВФ в июне обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Следующее обновление сценария ожидалось в декабре.
Руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что Украина должна предоставить детальные расчеты потребностей во внешнем финансировании на 2026 год. По его словам, скорее всего, Киеву будет нужно больше денег в связи с более длительной войной.
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