Война затягивается: Совет по финансовой стабильности оценил риски для системы

"В целом риски находятся на умеренном и контролируемом уровне, кроме геополитического. Война затягивается, в то же время помощь Украине становится более системной", - говорится в сообщении.

Риски финансового сектора

Как отметили на заседании Совета по финансовой стабильности, мировой экономике удалось избежать рисков глобальной рецессии, однако экономический рост основных стран-партнеров будет происходить медленно. Темпы роста глобальной торговли будут оставаться низкими.

"Экономика Украины постепенно восстанавливается, однако остается уязвимой к рискам безопасности, потребительская инфляция снижается быстрее, чем ожидалось. Государственные финансы в хорошем состоянии прежде всего благодаря международной поддержке. Валютный рынок находится в достаточно устойчивом и равновесном состоянии, комфортный уровень международных резервов создает запас прочности для постепенного смягчения".

Кроме того, банковская система сохраняет высокую ликвидность и прибыльность. По результатам оценки продолжающейся устойчивости будет разработан план отмены пруденциальных послаблений и дальнейшего внедрения регуляторных требований. В приоритете – введение новых требований к достаточности капитала, возврат к внедрению отложенных мер и возобновление требований к формированию буферов капитала, сообщили в НБУ.

Стресс в финансовой системе

Напомним, индекс финансового стресса в Украине резко увеличился после российского вторжения в феврале. Но он был меньше, чем во время кризисов 2008 и 2014-2015 годов. В конце 2022 г. он упал до минимума с начала войны.

Однако его значение в последние месяцы выросло после зимнего падения.