Война убивает не только людей: под угрозой исчезновения - редкие птицы из Красной книги

По его словам, взрывы нарушают "режим тишины", который критически важен для нормального гнездования птиц. Часть территорий оказалась под оккупацией, а некоторые заповедники - например, Аскания-Нова - потеряли возможность защищать свою фауну.

"Больше всего страдают редкие водно-болотные птицы, которые раньше образовывали колонии на островах в заповедниках. Без вмешательства специалистов - например, биотехнических мероприятий, как очистка песчаных островков от растительности - они не смогут восстановить популяции", - пояснил Пономаренко.

Некоторые синантропные птицы, например воробьи или ласточки, адаптировались к жизни даже на линии фронта. Известно, что ласточки гнездятся в разрушенных зданиях, а бойцы ВСУ фиксировали это во время службы в Донецкой области.

Зато дикие птицы, на которых охотятся, в частности утки, кулики, цапли - оставляют опасные территории, слыша взрывы и выстрелы.

Краснокнижные под угрозой исчезновения

Наибольшая тревога - за птиц, живших в приазовских и причерноморских регионах, которые сейчас частично оккупированы или стали зоной боевых действий. В частности, неизвестно, что сейчас с ястребом коротконогим - в Украине он гнездился только в Луганской области. Эту территорию не контролируют украинские ученые, поэтому существует угроза, что после деоккупации этого вида там уже не будет.

"Мы потеряли контроль за частью ареалов редких птиц. Если ситуация не изменится - их гнездование может быть потеряно навсегда", - заключает орнитолог.