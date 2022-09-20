Война в Украине зимой не закончится. Подоляк объяснил почему

"Политики слишком обеспокоены тем, как Россия отреагирует, если они проиграют эту войну", - говорит он.

По его словам, если Великобритания, США и ЕС смогут найти ответ на этот вопрос, они смогут закончить эту войну максимум за несколько месяцев.

"Это вовсе не вопрос лет, как все говорят… Это вопрос трех, пяти, шести месяцев… Скорость освобождения Харькова составила более 8,5 тысяч квадратных километров всего за четыре-пять дней. Вот пример того, как это могло произойти",- объясняет Подоляк, уточнив, что "было бы ошибкой" думать, что война закончится этой зимой.

По его мнению, самым большим препятствием на пути прекращения войны является страх международного сообщества перед реакцией России.

"У стран-партнеров нет понимания, что будет дальше. Все привыкли к тому, что Российская Федерация - чудовище по своему поведению. Что России нужно бояться… Это то, что удерживает мир от более интенсивной помощи нам и помощи Украине в прекращении этой войны", - говорит он.

По его мнению, международные союзники не должны позволять шантажировать себя страхом перед ядерным оружием.

"Если Россия захватит часть территории Украины, она покажет другим странам, например, Ирану: "Получите ядерное оружие, и вы сможете захватить чужую землю".