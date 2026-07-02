Война в Украине вошла в решающую фазу, - Писториус

Война в Украине уже находится в решающей фазе. Сейчас Киев нуждается в деньгах для производства вооружения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Spiegel.
"Война в Украине вошла в потенциально решающую фазу, и мы должны воспользоваться этим моментом", - отметил он.
По словам главы Минобороны Германии, сейчас Украина нуждается в финансировании для производства оружия. Писториус также подчеркнул, что сбавлять темпы выделения денег Киеву нельзя.
"Я считаю, что мы не должны сбавлять обороты", - заявил он.
Напомним, Борис Писториус заявлял, что Берлин выделит 300 млн евро в поддержку чешской инициативы по закупке и поставке боеприпасов для Украины.
Кроме того, немецкая оборонная компания Rheinmetall заключила с Украиной контракт на десятки миллионов евро на поставку артиллерийских снарядов. Согласно договоренностям, выполнить заказ должны в первом квартале 2027 года.
РБК-Украина ранее сообщало, что украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно увеличивает уровень локализации производства.
В то же время, предприятия все еще в значительной степени зависят от импортных комплектующих, часть которых остается в дефиците.