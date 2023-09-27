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Война в Украине коснулась Румынии и представляет риск для граждан, - глава МИД

Румыния, Среда 27 сентября 2023 23:07
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Война в Украине коснулась Румынии и представляет риск для граждан, - глава МИД Фото: Румынию затронула война в Украине, заявила глава МИД (facebook.com/mae.romania)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что война России против Украины "коснулась непосредственно Румынии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Это очень серьезно, и это представляет риск для наших граждан",- сказала Одобеску в ходе конференции "Выиграть войну. Завоевание мира".

Министр также осудило российские атаки дронами, когда ее спросили об обломках на румынской территории.

"Это нарушение нашего воздушного пространства. Правительство Румынии решительно осудило все атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины, на невинных людей в сотне метров от румынской границы", - сказала Одобеску,

Она добавила, что ситуация в регионе ухудшается, а то, что Россия в последнее время делает - возмутительно. В частности, Одобеску отметила угрозы России коммерческому судоходству в Черном море и в целом безопасности в регионе.

Российские дроны падают в Румынии

Напомним, в сентябре несколько ударных дронов, которыми россияне атаковали украинские порты в Измаиле, упали на территории Румынии. Сначала румынская власть отрицала это, но затем начала подтверждать факты падения российских дронов. Кроме того, в целях безопасности местного населения в приграничных румынских населенных пунктах начали возводить бетонные укрытия.

Добавим, в ночь на 26 сентября российские военные снова обстреляли дронами припортовую инфраструктуру Измаила. В частности, дроны попали в паромную переправу между Украиной и Румынией. Тогда местные жители румынского Исакчи сняли на камеру пролет нескольких дронов и слышали взрывы.

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