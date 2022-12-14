Война в Украине пошатнула систему, последствия заметны в разных странах, - Эрдоган

Война в Украине, развязанная Россией, пошатнула основы глобальной системы. Ее последствия уже ощутимы в разных странах.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Эрдоган считает, что ситуация в Украине отрицательно сказывается на других регионах. По его словам, последствия войны уже ощутимы во "многих областях".
При этом турецкий президент снова заявил о необходимости переговоров Украины и России, а также напомнил о роли Турции как посредника.
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