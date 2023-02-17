Война в Украине повысила спрос на американские ПТРК и беспилотники в Европе, - Reuters

Война в Украине стимулирует спрос в Европе на американское оружие. Популярными стали переносные ПТРК и беспилотники, оказавшиеся эффективными при боях с армией РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Страны, близко расположенные к России, такие как Польша, Финляндия и Германия, заключают соглашения на производство американского оружия в Европе, ведут переговоры о новых операциях по закупке оружия и стремятся ускорить выполнение существующих контрактов.
Спрос сосредоточен вокруг основных вооружений и боеприпасов: 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, средств противовоздушной обороны, средств связи, ПТРК Javelin и беспилотников.
Акцент на крупносерийном и менее дорогом оружии подчеркивает, как война в Украине изменила стратегическое мышление европейских стран о том, как можно вести будущие конфликты. Видения высокотехнологичных войн, больше зависящих от компьютеров и машин, были заменены реальностью беспощадных артиллерийских дуэлей и солдат.
Высокий уровень использования Украиной как высокоточных, так и неуправляемых боеприпасов показал странам НАТО, что любая предстоящая война потребует гораздо больших запасов, чем предполагалось.
Маленькие беспилотники и большие беспилотные летательные аппараты, каждый из которых стоит около 20 миллионов долларов без сложных датчиков, камер и других дополнительных услуг, также появились в списках покупок. Финляндия и Дания начали переговоры с General Atomics после того, как Россия напала на Украину в феврале прошлого года. Они хотят закупить небольшое количество беспилотников MQ-9B SeaGuardian, которые можно использовать для морского и наземного наблюдения.
Некоторые европейские страны также заинтересованы в том, чтобы начать производство американского оружия на своей территории, поскольку это снизит зависимость от импорта и снизит закупочные расходы.
Напомним, что после вторжения России в Украину ряд стран начали наращивать свои арсеналы, покупая тяжелое вооружение. Война на Украине вызвала новую гонку вооружений.
Недавно мы сообщали, что Британия заказала тысячи новых противотанковых средств на 223 млн. фунтов стерлингов после передачи запасов Украине.
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