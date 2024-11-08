Война в Украине может легко завершиться благодаря решению администрации Трампа, - Эрдоган

Он подчеркнул, что для завершения войны необходимы диалог и соглашения, а не оружие и конфликты.

"Мы можем легко закончить эту войну, если увидим администрацию Трампа, которая подойдет к этому вопросу с позиции решения. Больше диалога, дипломатии, соглашений откроют дверь к миру, а не к оружию, бомбам и конфликтам", - заявил Эрдоган.

Он выразил уверенность, что большее внимание к дипломатии может открыть двери к миру. Турецкий лидер добавил, что усилия западных стран во главе с США по прекращению войны могли бы значительно ускорить достижение мира.

Трамп ранее заявлял, что в случае его избрания сможет добиться мира в Украине в течение 24 часов, но не уточнил, как именно будет решаться этот сложный конфликт, который стал крупнейшей сухопутной войной в Европе со времен Второй мировой войны.

Турция, поддерживая территориальную целостность Украины и осуждая действия России, не поддерживает санкции Запада против Москвы. При этом Турция сохраняет важные партнерские отношения с Россией в сфере энергетики, туризма и обороны.

С марта Турция активно призывает к переговорам и предлагает свое посредничество. Эрдоган отметил, что его страна уже не раз собирала обе стороны за столом переговоров и готова сделать это снова.