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Война в Украине может легко завершиться благодаря решению администрации Трампа, - Эрдоган

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Войну в Украине можно быстро завершить, если будущая администрация США под руководством Дональда Трампа будет ориентирована на дипломатическое решение конфликта.

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что для завершения войны необходимы диалог и соглашения, а не оружие и конфликты.

"Мы можем легко закончить эту войну, если увидим администрацию Трампа, которая подойдет к этому вопросу с позиции решения. Больше диалога, дипломатии, соглашений откроют дверь к миру, а не к оружию, бомбам и конфликтам", - заявил Эрдоган. 

Он выразил уверенность, что большее внимание к дипломатии может открыть двери к миру. Турецкий лидер добавил, что усилия западных стран во главе с США по прекращению войны могли бы значительно ускорить достижение мира.

Трамп ранее заявлял, что в случае его избрания сможет добиться мира в Украине в течение 24 часов, но не уточнил, как именно будет решаться этот сложный конфликт, который стал крупнейшей сухопутной войной в Европе со времен Второй мировой войны.

Турция, поддерживая территориальную целостность Украины и осуждая действия России, не поддерживает санкции Запада против Москвы. При этом Турция сохраняет важные партнерские отношения с Россией в сфере энергетики, туризма и обороны.

С марта Турция активно призывает к переговорам и предлагает свое посредничество. Эрдоган отметил, что его страна уже не раз собирала обе стороны за столом переговоров и готова сделать это снова.

Позиция Трампа по войне в Украине

Пока трудно точно предсказать, какую позицию займет Дональд Трамп по поводу войны России против Украины после инаугурации.

В начале сентября Трамп заявил, что, став президентом, сразу же свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, чтобы договориться о мире в течение 24 часов.

Также в сентябре Трамп встретился с Зеленским, который представил ему свой план победы. По итогам переговоров Трамп подчеркнул, что "стремится к справедливой сделке для всех сторон".

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