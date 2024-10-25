Война в Украине "едва затронула" опасные боевые части армии РФ, - генерал США

По словам американского топ-генерала, речь идет, в частности, о наличии у России дальней авиации, ракетных сил стратегического назначения, оборонных подразделений и подводных средств, и других боевых сил, которые "едва коснулась" война, развязанная Кремлем против Украины.

По мнению Каволи, российская сторона еще имеет достаточно опасные в контексте возможного боевого применения военные силы и ресурсы, которые он расценивает как мощные, и которые почти не пострадали во время этой широкомасштабной войны.

Также главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе рассказал, что большая часть российской тактической авиации еще не была "вовлечена в конфликт".

При этом Каволи называет потери, которые уже понесла РФ в своей войне против Украины, очень существенными. Однако предупреждает, что у страны-агрессора еще есть боевой потенциал.

"Несмотря на значительные, значительные потери в наземной сфере, в остальной военной структуре у РФ остается огромный потенциал", - сказал американский генерал.

Он уточнил, что речь идет как об "обычном", так и о ядерном потенциале у страны-агрессора.