В ЦПД объяснили, как Кремль готовит российские регионы к долгой войне

РФ не собирается отказываться от продолжения военной агрессии против Украины еще длительное время, несмотря на негативный эффект для экономики. Для финансирования войны Кремль начинает готовить регионы к "затягиванию поясов".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации ( ЦПД ) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Эксперты обратили внимание, что хотя в РФ с начала текущего года сохраняется тенденция сокращения бюджетных расходов на нужды регионов, Кремль только сейчас начинает признаваться населению, что гражданам придется "пожертвовать определенными интересами" ради длительной войны против Украины.

Так, недавно спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко призвала губернаторов экономить деньги на фоне решения диктатора Владимира Путина выложить на продолжение войны треть госбюджета.

По словам российской чиновницы, руководителям регионов нужно "обращать внимание на экономию", и отказаться от крупных инфраструктурных проектов.

Дело в том, отмечают в ЦПИ, что в проекте бюджета страны-агрессора на 2025 год предполагается сокращение финансовой поддержки регионов на 10%, при том что в прошлом году она тоже была сокращена на 9%.

"Урезаются и дотации "проблемным" регионам РФ, которые в течение всего времени правления Путина служили Кремлю способом купить лояльность местной элиты", - говорится в публикации Центра.

Эксперты резюмируют, что власти РФ своими призывами "затянуть пояса" дают понять лидерам регионов, что поставленного ими за эти годы "пушечного мяса" на войну уже недостаточно.

"Ресурсы, за которые могли бы строиться дороги, школы и больницы, Москва тоже пустит на войну", - добавляют в Центре.