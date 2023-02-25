Война продлится не менее полугода: украинцы назвали срок до победы

В победу над Россией за несколько месяцев верят 14% респондентов, за несколько недель - 2%, за неделю - 1%. Еще 13% не могут спрогнозировать сроки окончания войны.

Уверенность в победе неизменна. В феврале верили в победу 92% украинцев.

По данным опроса, 95% уверены в освобождении территорий, оккупированных в 2022 году, и 90% - территорий, оккупированных в 2014-2021 годах.

Опрос проведен компанией Info Sapiens 17-19 февраля среди 1011 респондентов. Телефонный опрос не учитывает мнение украинцев, выехавших за границу и мнение жителей оккупированных в 2022 году территорий без украинской мобильной связи. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.