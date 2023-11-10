Война в точке невозврата. У Зеленского рассказали, к чему готовиться в 2024 году

Война в Украине находится в точке невозврата. В то же время у Украины есть четкое понимание того, как будет развиваться ситуация в 2024 году и что нужно, чтобы победить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью DW советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Война находится в точке невозврата. Поэтому у нас на 24-й год, ну и на конец 23-го абсолютно четкое понимание, что нужно", - констатировал он.

Подоляк перечислил основные пункты, необходимые Украине для победы. А именно:

первое - несколько скорректировать тактику, выходя из тех ресурсов, которые Россия использует;

второе - несколько скорректировать стратегию с учетом оставшихся доминантных преимуществ, которые есть в России, чтобы эти преимущества были ликвидированы;

третье - инвестиции в те производства, которые необходимо резко развивать, чтобы получить технологическое преимущество;

четвертое - резкое повышение давления за счет самого технологического компонента этой войны на той или иные военные порядки России.

Что будет в случае поражения России

По словам Подоляка, Россия прекрасно понимает, что если она потерпит поражение, обрушит линию фронта, то ее элита перестанет существовать, ну и, собственно, перестанет существовать Россия.

"Имеется в виду не в географическом, а в политическом виде. У них будут те же процессы, что были в 1991 году, но только с большими взаимными внутренними претензиями. Потому что им предлагали модель одну, получили другую, заплатили за эту высокую цену, и безрезультатно", - отметил советник главы ОП.

Что будет в случае поражения Украины

"У нас то же самое: если мы не дожимаем по линии фронта, не обеспечиваем поражение России, то война замораживается, а украинское государство, его субъектность будет постоянно находиться под внешним давлением", - констатировал Подоляк.

По его мнению, учитывая, что Россия вкладывает большие ресурсы в постоянные теракты, в постоянные внутренние политические конфликты, Украина "в принципе будет иметь несостоятельное внутреннее политическое пространство".