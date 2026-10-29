Война и падение доходов вынуждают Кремль распродавать золотые запасы

По данным разведки, в сентябре Центральный банк РФ десятый месяц подряд сокращал физический объем золотых запасов. За месяц они уменьшились на 6,2 тонны – до 2,26 тысячи тонн. С декабря 2025 года сокращение составило около 62 тонн, или 2,7%.

В то же время, международные резервы России по состоянию на 9 октября оценивались в 723,5 млрд долларов. Это на 45,5 млрд долларов, или 5,9% меньше, чем в начале сентября.

Долларовая стоимость монетарного золота за сентябрь-октябрь также снизилась – с 333,5 млрд до 301,6 млрд долларов. На это повлияли как сокращение физических запасов, так и изменение рыночных цен и переоценка активов.

Почему Россия тратит золотые резервы

Как объясняют в СЗРУ, российское правительство вынуждено использовать накопление из-за роста бюджетного дефицита. Нефтегазовые доходы сокращаются, тогда как государственные расходы, в том числе на войну против Украины, остаются высокими.

Для покрытия недостатка средств Минфин РФ продает Центробанку валютные и золотые активы Фонда национального благосостояния, получая рубли. Центральный банк производит соответствующие операции на внутреннем рынке, используя юани и золото.

Дополнительным ограничением для Москвы стали международные санкции. Значительная часть иностранных активов российского Центробанка заморожена с 2022 года, поэтому для текущих операций более доступными остаются золото внутри страны и активы в китайских юанях.

В результате общий объем международных резервов не отражает ту сумму средств, которой российские власти могут свободно распоряжаться.

К чему это может привести

Продажа резервов позволяет России временно финансировать государственные расходы без немедленного увеличения заимствований или сокращения расходов. Однако золото не может полноценно заменить постоянные бюджетные поступления.

В СЗРУ предупреждают: если дефицит будет сохраняться, а резервы не будут пополняться, России придется больше одалживать, повышать налоги или сокращать бюджетные программы.

В разведке считают, что сокращение золотых запасов свидетельствует об усилении финансовых ограничений РФ, поскольку война продолжает поглощать государственные ресурсы на фоне падения доходов.