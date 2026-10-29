Война и падение доходов вынуждают Кремль распродавать золотые запасы

Россия сокращает золотые резервы на фоне роста бюджетного дефицита, падения нефтегазовых доходов и значительных расходов на войну против Украины. В сентябре 2026 года запасы монетарного золота снизились до самого низкого уровня с конца 2019 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины (СЗРУ).
По данным разведки, в сентябре Центральный банк РФ десятый месяц подряд сокращал физический объем золотых запасов. За месяц они уменьшились на 6,2 тонны – до 2,26 тысячи тонн. С декабря 2025 года сокращение составило около 62 тонн, или 2,7%.
В то же время, международные резервы России по состоянию на 9 октября оценивались в 723,5 млрд долларов. Это на 45,5 млрд долларов, или 5,9% меньше, чем в начале сентября.
Долларовая стоимость монетарного золота за сентябрь-октябрь также снизилась – с 333,5 млрд до 301,6 млрд долларов. На это повлияли как сокращение физических запасов, так и изменение рыночных цен и переоценка активов.
Как объясняют в СЗРУ, российское правительство вынуждено использовать накопление из-за роста бюджетного дефицита. Нефтегазовые доходы сокращаются, тогда как государственные расходы, в том числе на войну против Украины, остаются высокими.
Для покрытия недостатка средств Минфин РФ продает Центробанку валютные и золотые активы Фонда национального благосостояния, получая рубли. Центральный банк производит соответствующие операции на внутреннем рынке, используя юани и золото.
Дополнительным ограничением для Москвы стали международные санкции. Значительная часть иностранных активов российского Центробанка заморожена с 2022 года, поэтому для текущих операций более доступными остаются золото внутри страны и активы в китайских юанях.
В результате общий объем международных резервов не отражает ту сумму средств, которой российские власти могут свободно распоряжаться.
Продажа резервов позволяет России временно финансировать государственные расходы без немедленного увеличения заимствований или сокращения расходов. Однако золото не может полноценно заменить постоянные бюджетные поступления.
В СЗРУ предупреждают: если дефицит будет сохраняться, а резервы не будут пополняться, России придется больше одалживать, повышать налоги или сокращать бюджетные программы.
В разведке считают, что сокращение золотых запасов свидетельствует об усилении финансовых ограничений РФ, поскольку война продолжает поглощать государственные ресурсы на фоне падения доходов.
Недавно разведка Дании пришла к выводу , что экономика РФ находится на грани "большого кризиса" из-за войны против Украины.